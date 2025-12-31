«Ирония судьбы» попала в топ новогодних фильмов по версии The Guardian

«Московский врач Женя (Андрей Мягков), собирающийся жениться, по ошибке садится на рейс в Ленинград после мальчишника. В связи с однотипностью советской архитектуры он, будучи пьяным, засыпает в квартире по тому же адресу, где хрупкая Надя (Барбара Брыльска) встречает своего капризного жениха Ипполита (Юрий Яковлев, советский Джон Клиз)», — пересказывает сюжет фильма британское издание.
Газета отмечает, что любовная линия «совершает множество безумных поворотов», пока Женя и Надя «раздувают славянскую меланхолию, часто доставая гитару и исполняя одну из потрясающих песен Микаэля Таривердиева». Речь идет о композиции «Я спросил у ясеня» на слова Владимира Киршона.
«Иронию судьбы» впервые показали на «Первой программе Центрального телевидения» СССР 1 января 1976 года. Картина состоит из двух серий, которые длятся чуть более трех часов. Главные роли исполнили Мягков, Брыльска и Яковлев. В 1977 году фильм был удостоен Государственной премии СССР, а с 1994-го традиционно транслируется по телевидению 31 декабря. В 2007 году на экраны вышел его сиквел «Ирония судьбы. Продолжение», который снял Тимур Бекмамбетов.
В 2022 вышел американский ремейк — About Fate («О судьбе»).
Также в топ попали:
- американская драма «Квартира» (1960, режиссер Билли Уайлдер);
- американская драма «Общество мертвых поэтов» (1989, режиссер Питер Уир);
- американский триллер «Странные дни» (1995, режиссер Кэтрин Бигелоу);
- трилогия «Властелин колец» (2001−2003, режиссер Питер Джексон);
- американская драма «Сансет бульвар» (1950, режиссер Билли Уайлдер);
- триллер «Сияние» (1980, режиссер Стэнли Кубрик);
- американский боевик «Приключения “Посейдона” (1972, режиссер Рональд Ним);
- американская комедия “Эпоха радио” (1987, режиссер Вуди Аллен);
- американская комедия “Праздник” (1938, режиссер Джордж Кьюкор);
- комедия “С Новым годом!” (1973, режиссер Клод Лелуш);
- драма “Призрачная нить” (2017, режиссер Пол Томас Андресон);
- американская комедия “Когда Гарри встретил Салли…” (1989, режиссер Роб Райнер).
Согласно результатам исследования “Кион” и агентства по управлению репутацией Sidorin Lab, любимыми новогодними фильмами россиян являются “Гарри Поттер”, “Один дома” и “Ирония судьбы”.