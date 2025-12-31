«Ирония судьбы» попала в топ новогодних фильмов по версии The Guardian

«Иронию судьбы» впервые показали на «Первой программе Центрального телевидения» СССР 1 января 1976 года. Картина состоит из двух серий, которые длятся чуть более трех часов. Главные роли исполнили Мягков, Брыльска и Яковлев. В 1977 году фильм был удостоен Государственной премии СССР, а с 1994-го традиционно транслируется по телевидению 31 декабря. В 2007 году на экраны вышел его сиквел «Ирония судьбы. Продолжение», который снял Тимур Бекмамбетов.