Мишустин утвердил план мероприятий по реализации миграционной политики

«МВД России: осуществлять мониторинг и контроль выполнения мероприятий плана, представлять ежегодно до 15 декабря в правительство Российской Федерации доклад о результатах реализации плана с проектом доклада президенту Российской Федерации о реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026−2030 годы», — отмечается в документе.