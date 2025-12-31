«Помочь полицейским в охране порядка»: в новогоднюю ночь в Башкирии казаки будут патрулировать улицы

Мэр также рассказал, что недавно встречался с атаманом и представителями казачьего общества, где обсуждались не только организация дежурств, но и более глубокие темы. По его словам, для него как главы города и родителя особенно важны профилактика правонарушений среди подростков и патриотическое воспитание молодежи. Казаки с их богатыми традициями служения Отечеству и строгими принципами являются мощным ресурсом в этой работе.