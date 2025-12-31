«Помочь полицейским в охране порядка»: в новогоднюю ночь в Башкирии казаки будут патрулировать улицы

В преддверии праздников в башкирском городе Салавате начала работу добровольная народная дружина, сформированная из представителей казачьих обществ. Как сообщил мэр Марат Загидуллин, волонтеры будут патрулировать улицы в период новогодних каникул при взаимодействии с правоохранительными органами.
Их задача — дежурство в местах массового скопления людей: на главных площадях, у ледовых городков и в парках. Загидуллин подчеркнул, что цель инициативы — помочь полиции обеспечить общественный порядок, чтобы все жители и гости города могли провести праздники спокойно и безопасно.
Мэр также рассказал, что недавно встречался с атаманом и представителями казачьего общества, где обсуждались не только организация дежурств, но и более глубокие темы. По его словам, для него как главы города и родителя особенно важны профилактика правонарушений среди подростков и патриотическое воспитание молодежи. Казаки с их богатыми традициями служения Отечеству и строгими принципами являются мощным ресурсом в этой работе.
Загидуллин заявил, что власть будет всемерно поддерживать такую народную инициативу, так как совместные действия общества и власти укрепляют порядок и безопасность. Он поблагодарил казаков за готовность нести службу и пожелал всем светлых, радостных и безопасных праздников.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.