Суд обязал дропперов из дела Долиной выплатить певице 48,9 млн рублей

Затем звонок перешел якобы сотруднику Росфинмониторинга. Чтобы войти в доверие, он прислал фото паспорта на имя Андрея Лукина, фотография в котором сильно напоминала американского актера Тома Холланда (позже выяснилось, что документ был поддельным, а человеком на фото был некто по фамилии Говоров, похожий на артиста). Артистке звонили под разными предлогами на протяжении нескольких месяцев. В какой-то момент ей заявили, что под залог ее квартиры был оформлен кредит, и для того, чтобы сохранить недвижимость, ее будто бы нужно «фиктивно» продать, а деньги передать правоохранителям. В результате Долина заключила с Полиной Лурье договор купли-продажи на 112 млн рублей. Деньги она передала мошенникам, и лишь затем поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.