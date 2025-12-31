Ричмонд
Дед Мороз прибыл в Благовещенск

Сани Деда Мороза прибыли в Благовещенск.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сани Деда Мороза продолжают свое движение с востока на запад и прибыли в город Благовещенск, следует из интерактивной карты Росавиации.

Сказочные сани Деда Мороза 31 декабря совершают путешествие по нашей необъятной стране и в течение дня пролетят через все 11 часовых поясов России. Путь волшебника можно отследить с помощью специального сервиса Росавиации.

Минтранс РФ и Росавиация анонсировали путешествие Деда Мороза по России 30 декабря. Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение Деда Мороза по воздушным трассам, чтобы дети получили подарки в срок.

