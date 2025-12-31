Ростовчане переживают из-за сноса доходного дома Парамонова

Ростовчане переживают из-за сноса дома Парамонова на улице Социалистической, 128. Некоторые просят остановить демонтаж здания XIX века и пишут об этом в комментариях в телеграм-канале главы городской администрации.
— Это очень красивый дом с историей, выстоявший во время ВОВ. Наши дети должны знать свои корни, чувствовать заботу о городе, понимать, что памятники архитектуры важны и очень нужны. У нас такой красивый старый центр, давайте сохраним его нашим детям! — обратились к градоначальнику жители.
В ответ администрация города пояснила, что инвестор запланировал работы по реконструкции старинного особняка.
— В настоящее время строение признано аварийным и полностью расселено. В ходе реконструкции старое здание будет снесено, и на его месте возведут новое, сохранив при этом исторический облик, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на территории четырехэтажного исторического здания — доходного дома Парамонова. — будет построен пятизвездочный отель.
