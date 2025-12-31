Ростовчане переживают из-за сноса доходного дома Парамонова

— Это очень красивый дом с историей, выстоявший во время ВОВ. Наши дети должны знать свои корни, чувствовать заботу о городе, понимать, что памятники архитектуры важны и очень нужны. У нас такой красивый старый центр, давайте сохраним его нашим детям! — обратились к градоначальнику жители.