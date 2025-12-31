Путин в 2025 году провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч

Всего в 2025 году Путин провел более 200 личных встреч с президентами и премьерами, главами российских регионов, руководителями министерств, ведомств и крупных компаний. Только в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лидер РФ провел 17 полноформатных переговоров с высокими гостями торжеств.