Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Их ответственная служба — лучший подарок для всех»: в Башкирии спасатели начали работать в режиме повышенной готовности

Спасателей МЧС Башкирии перевели в режим повышенной готовности.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии новогодних праздников все подразделения МЧС Башкирии переведены в режим повышенной готовности. Как сообщает ведомство, на всех пунктах пожарной охраны республики проверена техника, а личный состав готов в любую минуту выехать на экстренный вызов.

Спасатели отмечают, что их ответственная круглосуточная служба в праздничные дни — это лучший подарок для всех, кто хочет встретить Новый год спокойно.

Главное управление МЧС Башкирии обратилось к жителям республики с просьбой быть особенно внимательными в новогоднюю ночь и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы ничто не омрачило праздничную радость.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.