«Их ответственная служба — лучший подарок для всех»: в Башкирии спасатели начали работать в режиме повышенной готовности

В преддверии новогодних праздников все подразделения МЧС Башкирии переведены в режим повышенной готовности. Как сообщает ведомство, на всех пунктах пожарной охраны республики проверена техника, а личный состав готов в любую минуту выехать на экстренный вызов.
Спасатели отмечают, что их ответственная круглосуточная служба в праздничные дни — это лучший подарок для всех, кто хочет встретить Новый год спокойно.
Главное управление МЧС Башкирии обратилось к жителям республики с просьбой быть особенно внимательными в новогоднюю ночь и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы ничто не омрачило праздничную радость.
