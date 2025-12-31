Ричмонд
Петицию за сохранение ХК «Ростов» в ВХЛ подписали больше тысячи человек

Болельщики обратились к руководству Всероссийской хоккейной лиги и чиновникам с просьбой сохранить любимую команду.

Источник: Комсомольская правда

Более тысячи человек подписали петицию в поддержку хоккейного клуба «Ростов». С промежуточным результатом можно познакомиться на онлайн-платформе.

Напомним, 18 декабря на официальном сайте ХК «Ростов» появилось тревожное заявление. Клуб, являющийся постоянным участником Высшей хоккейной лиги с 2019 года, сообщил о вынужденном снятии с Чемпионата России. Причиной стало отсутствие финансирования со стороны регионального министерства спорта.

Болельщики встали на защиту команды. Они публично обратились к руководству Федерации хоккея России, министерства спорта Ростовской области, администрации Ростова и самого клуба с просьбой поддержать спортсменов.

— Мы просим решить вопрос сохранения клуба. Гарантировать участие ХК «Ростов» в чемпионате ВХЛ и не допустить снятия команды.

Также болельщики предлагают утвердить прозрачный план поддержки клуба с конкретными сроками и ответственными лицами. К настоящему времени петицию подписали 1044 человека.

