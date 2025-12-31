Ричмонд
Голикова сохранила пост главы совета Фонда поддержки кино

Кабмин: Голикова сохранила пост главы совета Фонда поддержки кино.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сохраняет пост председателя совета Фонда поддержки кино, говорится в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина о составе совета на ближайшие три года.

«Утвердить на три года прилагаемый состав совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии: Голикова Т. А. (заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель совета)), Молчанов Д. В. (заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации (заместитель председателя совета))», — говорится в документе.

Также в совет по согласованию, в частности, включены: гендиректор НМГ Светлана Баланова, режиссер и актер Федор Бондарчук, режиссер Карен Шахназаров, гендиректор Первого канала, продюсер Константин Эрнст.

