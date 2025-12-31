Товарооборот в Башкирии достиг 2,7 трлн рублей: власти подвели предварительные итоги экономического развития республики

Как отметил глава регионального правительства, за девять месяцев текущего года объем капитальных вложений в промышленность вырос на 12%. Потребительский рынок также демонстрирует уверенную динамику: суммарный товарооборот за 10 месяцев достиг 2,7 триллиона рублей. Особенно резкий рост показали онлайн-продажи, увеличившиеся на рекордные 53% и составившие 35,8 миллиарда рублей.