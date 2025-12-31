Ричмонд
Товарооборот в Башкирии достиг 2,7 трлн рублей: власти подвели предварительные итоги экономического развития республики

В Башкирии товарооборот достиг 2,7 триллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров представил предварительные итоги экономического развития республики в уходящем году. Несмотря на сложный период, предприятия региона сохраняют темпы роста и продолжают инвестировать.

Как отметил глава регионального правительства, за девять месяцев текущего года объем капитальных вложений в промышленность вырос на 12%. Потребительский рынок также демонстрирует уверенную динамику: суммарный товарооборот за 10 месяцев достиг 2,7 триллиона рублей. Особенно резкий рост показали онлайн-продажи, увеличившиеся на рекордные 53% и составившие 35,8 миллиарда рублей.

Отдельно Назаров отметил улучшение инвестиционного климата. Особая экономическая зона «Алга» поднялась на третье место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, а по уровню кластерного развития Башкирии лидирует в федеральном рейтинге. На поддержку инноваций был профинансирован 191 проект на общую сумму 723 миллиона рублей.

Премьер подчеркнул, что основой для развития служит надежная энергетика, в которую в этом году было направлено 9,5 миллиарда рублей инвестиций.

— Дальше задача простая: меньше слов, больше запусков и результатов, чтобы рост чувствовали и бизнес, и люди, — заявил Назаров.

