Без света под самый Новый год: в Уфе отключили электричество у жителей «Цветов Башкирии»

Сегодня, 31 декабря, в уфимском микрорайоне «Цветы Башкирии» произошло ЧП. Об этом рассказала пресс-служба администрации Кировского района.
На улице Даяна Мурзина случилось аварийное отключение электроэнергии. Как пояснили чиновники, отключение связано с необходимостью устранения технической неисправности.
Власти района заверили, что специалисты приступили к работе, и электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки после завершения ремонта.
Жителям, попавшим в зону отключения, принесли извинения за временные неудобства.
