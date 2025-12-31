Ричмонд
Без света под самый Новый год: в Уфе отключили электричество у жителей «Цветов Башкирии»

В Уфе остались без электричества жители улицы Даяна Мурзина.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 31 декабря, в уфимском микрорайоне «Цветы Башкирии» произошло ЧП. Об этом рассказала пресс-служба администрации Кировского района.

На улице Даяна Мурзина случилось аварийное отключение электроэнергии. Как пояснили чиновники, отключение связано с необходимостью устранения технической неисправности.

Власти района заверили, что специалисты приступили к работе, и электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки после завершения ремонта.

Жителям, попавшим в зону отключения, принесли извинения за временные неудобства.

