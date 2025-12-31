«Когда надеваю костюм, происходит “раздвоение личности”. История “Жени Мороза” и его необычной работы

Для того чтобы хорошо сыграть доброго дедушку, есть маленький секрет артиста — его персонаж всегда разный во всех спектаклях. «Я говорю не заученный текст, а то, что у меня в моменте на душе. Когда на сцене я должен произнести какую-то мотивационную речь как спикер, делаю это от себя. Даже сейчас, пока ехал на выступление, думал: что я скажу сегодня? Для других актеров это часто неожиданность, потому что они не всегда понимают, когда им после этого спича вступать. Периодически мне “прилетает” за это. Но когда ты сливаешься с образом, ты не можешь остановить это, оно идет от души», — считает Евгений.