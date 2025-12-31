«Когда надеваю костюм, происходит “раздвоение личности”. История “Жени Мороза” и его необычной работы

Новогодний сезон у артистов и аниматоров — горячая пора! Дарить радость и счастье непросто. Некоторые для этого перевоплощаются в Деда Мороза. Видеть любимого героя на сцене — это одно, но что если дети-артисты играют вместе с Дедушкой в спектакле одновременно? Ведь они видят главного волшебника детства без бороды, парика и шапки. Так произошло и во время подготовки спектакля «Навигатор добра — маршрут построен» в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. Корреспондент БЕЛТА заглянула за кулисы, туда, где происходит настоящая магия.
В пустой гримерной царит настоящий хаос. Пока наш герой в пути, осмотрелись по сторонам. Кажется, здесь все вокруг напоминает о необычной роли Евгения. На диване небрежно лежит наспех снятая белая борода, на столе — праздничная шапка. В золотых огнях от ламп вокруг зеркала видны предметы для грима. В углу дивана стоит огромный мешок с подарками, а шуба висит на углу вешалки, чтобы можно было быстро схватить, набросить на себя и убежать создавать праздник.
У культурного организатора Евгения Юшко свой секрет, как не разрушить сказку: «Сразу их предупредил: я не Дед Мороз, а Женя Мороз — так меня и называют. Я чувствую себя посланником настоящего Деда Мороза, который несет добро и чудеса в мир. Но никого не обманываю», — делится он.
Кто бы мог подумать, что еще семь лет назад он был строгим сотрудником отдела культуры в администрации одного из районов столицы. Путь от Евгения к Жене Морозу начался в 2017 году. «Тогда я 11 месяцев грустил и не мог найти подходящую для себя работу: после такой должности хотелось чего-то посущественнее. И вот случилось настоящее чудо — ровно в день моего рождения прилетело предложение перейти в центр», — рассказал Евгений.
Работать Дедом Морозом — значит уметь себя заряжать и самому себе создавать праздничное настроение. «За каких-то 20 дней этого новогоднего сезона прошло уже 22 мероприятия. Я первую часть дня молчу, экономлю эмоции, накапливаю их, чтобы вечером выстрелить, как пружина, на выступлении», — пояснил культорганизатор.
За годы, проведенные в образе, Евгений, по его словам, буквально слился с Дедом Морозом и временами бессознательно повторяет его привычки в повседневности. «Когда надеваю костюм, происходит “раздвоение личности”. Даже просто когда иду по коридору, уже общаюсь, как Дед Мороз. А когда вижу детей, если есть конфеты в сумке, останавливаюсь и угощаю их. Надевая шубу, я чувствую, как меняюсь и внутренне», — поделился он.
В тему разговора Евгений вспомнил и забавную историю, которая однажды произошла. «Наш художественный руководитель обычно собирает актеров, говорит им быть в определенное время и указывает каждого в списке. А меня не было… Отправил личное сообщение, мол, а почему меня не написали? Она ответила: “Ты не актер, ты живешь в облике Деда Мороза”. И для меня это правда несравненный внутренний кайф — быть им», — признался актер.
Для того чтобы хорошо сыграть доброго дедушку, есть маленький секрет артиста — его персонаж всегда разный во всех спектаклях. «Я говорю не заученный текст, а то, что у меня в моменте на душе. Когда на сцене я должен произнести какую-то мотивационную речь как спикер, делаю это от себя. Даже сейчас, пока ехал на выступление, думал: что я скажу сегодня? Для других актеров это часто неожиданность, потому что они не всегда понимают, когда им после этого спича вступать. Периодически мне “прилетает” за это. Но когда ты сливаешься с образом, ты не можешь остановить это, оно идет от души», — считает Евгений.
За годы такого эмоционально насыщенного труда у него накопился большой опыт контакта с детьми. Актер считает, что с течением времени ребята остаются такими же, как и раньше. «Я это понимаю, потому что замечаю, как у них внутри все расцветает, когда они видят настоящего волшебника. Как только я захожу, дети сразу кладут телефоны: есть только Дед Мороз и то, что он предлагает», — верит он.
Как подметил наш собеседник, дети обычно делятся на два типа. Большинство загадывает что-то материальное для себя. «Иногда загадывают настолько непонятное и необычное, что я про себя спрашиваю: а что это такое? Некоторые просят себе дорогой телефон. Кстати, игрушки стали просить намного реже. Ребята в основном хотят гаджеты. Раньше в списках желаний были машинки и куклы, сейчас — что-то более существенное», — подчеркнул исполнитель роли.
Другие ребята просят что-либо нематериальное для своей семьи, например, чтобы бабушка была здорова, семья жила долго и счастливо — ничего конкретно для себя, и это удивляет. «Я искренне считаю, что это особые дети! Мы работаем с разными ребятами, иногда они приезжают из социальных приютов. Оттуда поступают самые трогательные желания. Какие-то дети хотят в теплые страны, а другие просят просто Новый год посмотреть», — добавил он.
