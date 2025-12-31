С «Уфаводоканала» хотят взыскать 180 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду

Как сообщили в ведомстве изданию «РБК Уфа», долг был выявлен по итогам контроля за исчислением платы за 2023 год. После того как «Уфаводоканал» в установленный срок не исполнил требование об оплате в добровольном порядке, надзорный орган обратился в суд.