С «Уфаводоканала» хотят взыскать 180 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск в Арбитражный суд Башкирии о взыскании с ГУП «Уфаводоканал» задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 180,3 миллиона рублей. Следующее заседание по делу назначено на 12 января.
Как сообщили в ведомстве изданию «РБК Уфа», долг был выявлен по итогам контроля за исчислением платы за 2023 год. После того как «Уфаводоканал» в установленный срок не исполнил требование об оплате в добровольном порядке, надзорный орган обратился в суд.
В управлении пояснили, что в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 40% от суммы платы за НВОС зачисляются в бюджет субъекта, а 60% — в местный бюджет.
В «Уфаводоканале» журналистам заявили, что предприятие намерено отстаивать свои интересы в суде «в рамках правового поля в строгом соответствии с действующим законодательством».
