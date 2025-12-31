31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства (МЖКХ) Андрей Ромашко в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказал, какую работу Года благоустройства МЖКХ продолжит в 2026 году.
Министерство ЖКХ и подведомственные организации ежедневно занимаются содержанием улично-дорожной сети, парков, скверов, дворовых территорий. «В этом году мы работали с усиленным планом. Год благоустройства обнажил вопросы наведения порядка на земле, которыми нужно заниматься в будущем. В частности, территории за пределами землепользователей — неэффективно используемые участки в населенных пунктах, которые нужно вовлекать в хозяйственный оборот. Либо передавать такие территории в пахотные земли, либо придавать им иное назначение. Сейчас они только тянут финансовые затраты на содержание, хотя могут использоваться иначе», — обратил внимание замминистра.
Кроме того, важным вопросом остаются объекты инфраструктуры — улично-дорожная сеть, опоры освещения. «При реализации мероприятий Года благоустройства и инвентаризации протяженности дорог выявились неэффективно используемые участки. Их можно вовлекать в оборот в рамках населенных пунктов. Ну и бесхозные здания, строения — по ним облисполкомы ведут учет и инвентаризацию. В дальнейшем сформируют конкретные планы мероприятий. Работа должна продолжаться», — заметил он.
Это только начало трех основных направлений, которые будут реализовываться и развиваться дальше, резюмировал Андрей Ромашко. -0-
