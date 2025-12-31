Ричмонд
Зеленский в новогоднем обращении заявил о мире

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги «сложнейшего» 2025 года, обратившись к гражданам с посланием, в котором привычные лозунги о победе уступили место сдержанной усталости и надежде на мир.

Украинский лидер также опубликовал фотографию с супругой Еленой, сменив майку цвета хаки, в которой его привыкли видеть, на черную рубашку с темно-синей этнической вышивкой.

— Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого, — написал он.

Некоторые комментаторы, обсуждая изменение имиджа Зеленского, увидели в этом символический сигнал, передает «МК».

Одно из масштабных изменений, которое может ждать Украину в наступающем году — смена президента. Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что в следующем году президентом Украины станет экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который в настоящее время исполняет обязанности посла Украины в Великобритании.

До этого политолог Дмитрий Журавлев высказался о том, что возможными кандидатами на пост президента Украины являются Владимир Зеленский, действующий премьер-министр страны Юлия Свириденко и уже упомянутый Валерий Залужный.

Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
