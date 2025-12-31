Ричмонд
Макрон не будет приглашён на похороны Брижит Бардо

Семья Брижит Бардо отказалась от официальной церемонии прощания и не пригласила президента Франции Эммануэля Макрона на похороны актрисы.

Источник: Аргументы и факты

Семья французской актрисы Брижит Бардо отказалась приглашать президента Франции Эммануэля Макрона на похороны, которые пройдут в узком семейном кругу, сообщает издание La Dépêche.

По данным газеты, Елисейский дворец предлагал родственникам актрисы организовать официальную общенациональную церемонию прощания. Однако семья Бардо отклонила инициативу властей и решила провести похороны без участия официальных лиц.

«Эммануэль Макрон не будет присутствовать на похоронах, которые состоятся 7 января в Сен-Тропе. Президент и ранее не пользовался особой симпатией у актрисы», — отмечает издание.

В публикации напоминается, что в 2023 году Брижит Бардо направляла Макрону резкое письмо, в котором критиковала его за бездействие в вопросах защиты животных. В нём актриса обвиняла президента в трусости и презрении к французам.

La Dépêche также указывает, что против официальной церемонии прощания выступали и представители левых политических сил. В Социалистической партии Франции заявляли, что не считают возможным чествовать актрису из-за её прежних резонансных высказываний.

Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни. О её смерти стало известно 28 декабря. Похороны актрисы пройдут 7 января в Сен-Тропе.