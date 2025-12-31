Метель и гололед: в Башкирии в новогоднюю ночь прогнозируют неблагоприятную погоду

В южных районах ожидается сильный снег, ночью переходящий в метель. Это приведет к образованию на дорогах снежных заносов, наката и гололедицы. Ветер южный будет усиливаться ночью до 9−14 м/с, днем ослабевая до 5−10 м/с. Температура воздуха составит ночью −7,-12°, а при прояснениях может опускаться до −17°, днем ожидается −3,-8°. На отдельных участках трасс видимость в снегу может ухудшаться до 1−2 километров.