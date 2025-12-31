Метель и гололед: в Башкирии в новогоднюю ночь прогнозируют неблагоприятную погоду

В новогоднюю ночь погода в Башкирии прогнозируют осадки и гололед. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
В южных районах ожидается сильный снег, ночью переходящий в метель. Это приведет к образованию на дорогах снежных заносов, наката и гололедицы. Ветер южный будет усиливаться ночью до 9−14 м/с, днем ослабевая до 5−10 м/с. Температура воздуха составит ночью −7,-12°, а при прояснениях может опускаться до −17°, днем ожидается −3,-8°. На отдельных участках трасс видимость в снегу может ухудшаться до 1−2 километров.
В Уфе в новогоднюю ночь будет облачная погода с небольшим снегом, который к утру прекратится. Ветер южный, ночью 9−14 м/с, днем 5−10 м/с. Температура в столице республики составит ночью −8,-10°, при прояснениях до −12°, днем −4,-6°.
