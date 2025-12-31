Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко решительно осудил атаку Киева на резиденцию Путина

Лукашенко решительно осудил атаку Киева на резиденцию президента РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил безрассудную атаку украинских беспилотников на резиденцию российского лидера, сообщает Кремль.

«В ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко решительно осудил безрассудную атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области», — говорится в сообщении.

Президентами в ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что эта циничная провокация предпринята на фоне текущих российско-американских контактов, нацеленных на мирное урегулирование кризиса на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше