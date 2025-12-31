На Солнце произошла сильная вспышка впервые за три дня

На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса M7.1, которая стала первой сильной за последние три дня. Ее максимум пришелся на 16:51 по московскому времени, а информацию об этом предоставила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
С начала суток звезда выдала еще восемь вспышек класса C. Такие события происходят регулярно, но сильные вспышки М-класса отсутствовали более двух дней.
Ранее, утром 29 декабря, ученые отметили три вспышки М-класса. Самая значительная из них получила оценку M4.2. Эти вспышки в сочетании с текущей корональной дырой на Солнце способны вызвать магнитные бури. В новогоднюю ночь возможны также яркие полярные сияния.
Чуть раньше, 27 декабря рано утром, на восточном краю солнечного диска произошла другая вспышка уровня M5.1. Ее пик излучения зафиксировали в 04:50 по московскому времени. Мощность этого события достигла примерно половины от порога класса X.