Сигареты подорожают в Беларуси с 1 января 2026 года

В частности, с 1 января вырастут в цене более 110 марок сигарет. Так, 69 из них производятся табачной фабрикой «Неман», 25 — производства ООО «Табак-инвест». Также подорожают 23 марки сигарет, которые ввозятся в страну государственным предприятием «Беларусьторг». Подорожание окажется в пределах от 10 копеек до 1,30 рубля.