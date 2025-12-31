Сигареты подорожают в Беларуси с 1 января 2026 года. Подробности озвучили в Министерстве по налогам и сборам.
В частности, с 1 января вырастут в цене более 110 марок сигарет. Так, 69 из них производятся табачной фабрикой «Неман», 25 — производства ООО «Табак-инвест». Также подорожают 23 марки сигарет, которые ввозятся в страну государственным предприятием «Беларусьторг». Подорожание окажется в пределах от 10 копеек до 1,30 рубля.
Что касается сигарет, которые выпускают компании «Сентони ПРО», «Интер Тобакко», «АЛИДИ-Вест», а также ввозимые ООО «Сентони ПРО», то они в цене не изменятся с нового года.
