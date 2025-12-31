Банковский процессинговый центр: из-за технического сбоя на картах могут быть некорректные балансы

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аппаратно-программном комплексе произошел технический сбой, и на картах могут отражаться некорректные балансы. Об этом БЕЛТА сообщили в ОАО «Банковский процессинговый центр».
В результате технического сбоя могут наблюдаться некорректные балансы по карточкам банков ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «Цептер Банк’ЗАО “БСБ Банк”, ЗАО “Нео Банк Азия”, ОАО “Паритетбанк”, ЗАО “Банк “Решение”.
Сейчас проводятся работы по устранению данной ситуации. Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства. -0-