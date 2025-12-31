Ричмонд
Непряева показала лучший результат россиян на масс-старте «Тур де Ски»

Лыжница Дарья Непряева заняла восьмое место в масс-старте на Тур де Ски.

Источник: Аргументы и факты

Российская лыжница Дарья Непряева заняла восьмое место в масс-старте на пяти километрах на третьем этапе «Тур де Ски» в Италии.

Этот результат стал лучшим для российской сборной в «Туре»-2025/2026. Непряева уступила победительнице этапа, американке Джессике Диггинс, чуть более девяти секунд. В общем зачете российская спортсменка поднялась с 29-го на 20-е место и превзошла результат Савелия Коростелева, который ранее занял девятое место на дистанции 10 километров.

Следующими соревнованиями в рамках «Тур де Ски» станут гонки преследования на 20 километров классическим стилем.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российского лыжника Савелия Коростелева после падения в гонке «Тур де Ски».