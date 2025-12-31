Зажигаем всей страной: что покажут по телевизору в новогоднюю ночь

На этом телеканале верность «голубым огонькам» хранят, разве что их максимально осовременивая. Подумать только! Программа выходит в эфир в 64-й раз! Так же, как и всегда, за столиками в студии не только звезды, но и другие деятели культуры, а также герои СВО. Тут тоже зрителей решили удивить неожиданными дуэтами: например, Сергей Лазарев появится на сцене с семилетней дочкой Аней, Люся Чеботина и Игорь Николаев исполнят хит «Дельфин и Русалка», а Гоша Куценко и Анастасия Малькова-Макеева исполнят «Вернисаж», а еще вам точно понравится дуэт Николая Баскова и Николая Цискаридзе. Конечно, трогательным будет выступление Ильдара Абдразакова с Александрой Николаевной Пахмутовой в сопровождении оркестра Юрия Башмета. В остальном же — знакомые лица, перетекающие с канала на канал, — Григорий Лепс и SHAMAN, Ани Лорак и Игорь Крутой. Обещают, что будет весело!