Зажигаем всей страной: что покажут по телевизору в новогоднюю ночь

Редко в каком доме в самую волшебную ночь года телевизор выключен: он работает хотя бы фоном. А потом еще неделю бурно обсуждается, что опять все было не так! А телеканалы стараются, как могут. Что от какого ждать — расскажет «Вечерняя Москва».
Россия: верны традициям.
На этом телеканале верность «голубым огонькам» хранят, разве что их максимально осовременивая. Подумать только! Программа выходит в эфир в 64-й раз! Так же, как и всегда, за столиками в студии не только звезды, но и другие деятели культуры, а также герои СВО. Тут тоже зрителей решили удивить неожиданными дуэтами: например, Сергей Лазарев появится на сцене с семилетней дочкой Аней, Люся Чеботина и Игорь Николаев исполнят хит «Дельфин и Русалка», а Гоша Куценко и Анастасия Малькова-Макеева исполнят «Вернисаж», а еще вам точно понравится дуэт Николая Баскова и Николая Цискаридзе. Конечно, трогательным будет выступление Ильдара Абдразакова с Александрой Николаевной Пахмутовой в сопровождении оркестра Юрия Башмета. В остальном же — знакомые лица, перетекающие с канала на канал, — Григорий Лепс и SHAMAN, Ани Лорак и Игорь Крутой. Обещают, что будет весело!
СТС: много юмора.
Если музыка надоест, переключитесь на СТС, там 31 декабря, в 23:00, «Уральские пельмени» развеселят выпусками «Шампанский стыд» и «География пельменей. Лапландия». Шоу «Уральские пельмени» будут показывать весь день и всю ночь с 31 декабря 2025 на 1 января 2026 года. В новогоднюю ночь Илана Дылдина станет Снегурочкой, а Андрей Рожков и Вячеслав Мясников — бабушками, заказавшими бесплатного Деда Мороза.
Первый канал: неожиданные дуэты.
Классического «Голубого огонька» на Первом не будет. Будет много музыки и хитов — как современных, так и тех, что живут в душах слушателей годами. Вести новогоднее шоу будут Яна Чурикова, Максим Аверин, Юлианна Караулова, Екатерина Березовская, Валдис Пельш, Юлия Барановская, Николай Цискаридзе, Константин Панюшкин. На сцену выйдут любимые артисты, кстати, вас ждет и несколько неожиданных дуэтов — например, Юрий Антонов и Игорь Николаев или Григорий Лепс и SHAMAN. А еще выступят Надежда Кадышева, Полина Гагарина, Баста, Сергей Жуков, Стас Михайлов, Валерия, Люся Чеботина, Татьяна Куртукова, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Олег Газманов, Zivert, AY YOLA, Мари Краймбрери, MONA, Егор Крид, Мот и другие. В преддверии премьеры нового фильма «Буратино» Виктория Исакова и Александр Петров споют песню «Бу-ра-ти-но», и только попробуйте не подпевать! Кроме того, говорят, на шоу появится Татьяна Буланова с новой подтанцовкой.
ТВЦ: дискотека.
На ТВЦ активная подготовка к новогоднему празднику начнется уже в 17:10 с премьеры концерта «Дед Мороз и Год Конем». Эфир своими выступлениями украсят: Александр Олешко, Евгений Петросян, Дмитрий Колдун, Елена Воробей, Наталья Сенчукова, Виктор Рыбин и другие. В 22:55 праздничную эстафету перехватят «Хорошие песни. Новогодняя дискотека».
НТВ: отметят новоселье.
На НТВ в этом году двойной праздник: 31 декабря, в 22:00, телеканал открывает двери нового Телекомплекса и отмечает новоселье вместе со звездами эстрады и телезрителями. Сказочное «Новогоднее новоселье» обещает быть как минимум необычным: нас ждет экскурсия по новому дому НТВ, многочисленные номера любимых артистов — имена части из них мы уже назвали, ну, а кроме них, вас ждут на НТВ Елена Север, Владимир Пресняков, Денис Майданов, Лолита, Александр Ревва, Artik & Asti, группа «Иванушки International», Шура и многие другие. Придет в гости и нестареющий Стас Костюшкин.
Николай Цискаридзе, ведущий новогоднего шоу на Первом канале:
— Новый год — это как чистая нотная тетрадь в руках у композитора. И что мы туда запишем — красивую мелодию или абсолютную какофонию — зависит только от нас. Пусть удача и безграничные возможности всегда будут с вами!
«Аватар-3: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона — одна из самых ожидаемых премьер этой зимы. Фильм продолжит историю семьи Джейка Салли на планете Пандора и впервые покажет «злых» представителей синей расы. Продолжение культовой франшизы ждут по всему миру, в том числе в России. Но если в зарубежных странах показы начались 19 декабря, в нашей стране посмотреть новую часть можно будет не раньше 27 декабря. Что известно о новой части легендарного фильма и где его можно увидеть в России, выясняла «Вечерняя Москва».