Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудник правоохранительных органов угрожал засунуть телефон гражданину в задний проход

Vaib.uz (Узбекистан. 31 декабря). В социальных сетях распространилось видео с неадекватным поведением сотрудника правоохранительных органов в Ферганской области. По кадрам видно, что водитель пришёл на штрафстоянку, чтобы забрать свой автомобиль после оплаты всех необходимых штрафов. Опасаясь возможных злоупотреблений, гражданин фиксировал процесс на видео.

Источник: Vaib.uz

Однако подобная осторожность явно не понравилась сотруднику, ответственному за выдачу авто. Правоохранитель вышел из-за стойки, в резкой форме потребовал прекратить съёмку, после чего начал распускать руки. В пылу конфликта он пригрозил засунуть телефон гражданину «в задний проход», сопровождая свои слова угрозами и агрессивными жестами.

Известный адвокат Камалиддин Бахавадинов прокомментировал ситуацию, напомнив, что в национальном законодательстве отсутствует запрет на съёмку сотрудников органов внутренних дел. Ответственность предусмотрена лишь за распространение фото- и видеоматериалов с целью дискредитации или оскорбления этих лиц в социальных сетях.

Вскоре после публикации видеоролика представители правоохранительных органов подтвердили, что инцидент произошёл в Ферганской области. В региональном управлении УБДД сообщили: по данному факту и по действиям сотрудников назначена служебная проверка. По её итогам будет принято законное решение. В настоящее время ситуация находится под контролем областного УВД.