Сотрудник правоохранительных органов угрожал засунуть телефон гражданину в задний проход

Вскоре после публикации видеоролика представители правоохранительных органов подтвердили, что инцидент произошёл в Ферганской области. В региональном управлении УБДД сообщили: по данному факту и по действиям сотрудников назначена служебная проверка. По её итогам будет принято законное решение. В настоящее время ситуация находится под контролем областного УВД.