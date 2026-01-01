Сотрудник правоохранительных органов угрожал засунуть телефон гражданину в задний проход

Однако подобная осторожность явно не понравилась сотруднику, ответственному за выдачу авто. Правоохранитель вышел из-за стойки, в резкой форме потребовал прекратить съёмку, после чего начал распускать руки. В пылу конфликта он пригрозил засунуть телефон гражданину «в задний проход», сопровождая свои слова угрозами и агрессивными жестами.
Известный адвокат Камалиддин Бахавадинов прокомментировал ситуацию, напомнив, что в национальном законодательстве отсутствует запрет на съёмку сотрудников органов внутренних дел. Ответственность предусмотрена лишь за распространение фото- и видеоматериалов с целью дискредитации или оскорбления этих лиц в социальных сетях.
Вскоре после публикации видеоролика представители правоохранительных органов подтвердили, что инцидент произошёл в Ферганской области. В региональном управлении УБДД сообщили: по данному факту и по действиям сотрудников назначена служебная проверка. По её итогам будет принято законное решение. В настоящее время ситуация находится под контролем областного УВД.