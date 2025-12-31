На Солнце зафиксировали сильную вспышку уровня М7.1

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Сильная вспышка уровня М7.1 произошла на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Согласно данным специалистов, ее пик пришелся на 16:51 мск, но сейчас она идет на спад.
