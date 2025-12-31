565 тысячам жителей Башкирии запретили выезд из России: в ФССП назвали причину

На конец декабря 2025 года 565,4 тысячи жителей Башкирии ограничены в праве выезда за границу из-за неисполненных долговых обязательств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких «невыездных» граждан увеличилось на 5,6%, сообщает издание «РБК Уфа» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов республики.
Более 354 тысячи ограничений были наложены судебными приставами в текущем году, остальные остались с прошлых лет. Из общего числа должников 11,7 тысячи человек имеют задолженность по алиментам.
Для снятия запрета на выезд с начала года жители республики погасили задолженность на общую сумму 5,3 миллиарда рублей.
Как пояснили в ведомстве, такая мера может быть применена, если сумма долга превышает 30 тысяч рублей, а по алиментным обязательствам — более 10 тысяч рублей. Ограничение также может быть наложено при наличии неисполненных требований неимущественного характера.
