Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

565 тысячам жителей Башкирии запретили выезд из России: в ФССП назвали причину

565 тысяч жителей Башкирии из-за долгов не могут покинуть Россию.

Источник: Комсомольская правда

На конец декабря 2025 года 565,4 тысячи жителей Башкирии ограничены в праве выезда за границу из-за неисполненных долговых обязательств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких «невыездных» граждан увеличилось на 5,6%, сообщает издание «РБК Уфа» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов республики.

Более 354 тысячи ограничений были наложены судебными приставами в текущем году, остальные остались с прошлых лет. Из общего числа должников 11,7 тысячи человек имеют задолженность по алиментам.

Для снятия запрета на выезд с начала года жители республики погасили задолженность на общую сумму 5,3 миллиарда рублей.

Как пояснили в ведомстве, такая мера может быть применена, если сумма долга превышает 30 тысяч рублей, а по алиментным обязательствам — более 10 тысяч рублей. Ограничение также может быть наложено при наличии неисполненных требований неимущественного характера.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.