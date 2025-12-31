Вязаную новогоднюю елку установили в Астане

«У нас учувствовали бабушки из дома престарелых. Так, 75-летняя бабушка, когда вручала вязаный квадратик, сказала: “Неужели я внесу какой-то вклад в наше общество, в нашу страну?” — рассказали в общественном фонде “Путь мастерства”.