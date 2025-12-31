Вязаную новогоднюю елку установили в Астане

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычную елку в национальном стиле установили в Астане, ее полностью связали вручную местные жители. Об этом сообщает «МИР24».
Вязаный символ Нового года установили на одном из самых крупных бульваров Астаны. Над арт-объектом работали рукодельницы со всех уголков Казахстана. На необычное дерево ушло более 70 кг пряжи.
«У нас учувствовали бабушки из дома престарелых. Так, 75-летняя бабушка, когда вручала вязаный квадратик, сказала: “Неужели я внесу какой-то вклад в наше общество, в нашу страну?” — рассказали в общественном фонде “Путь мастерства”.
На елку также повесили игрушки, в украшении новогоднего символа участвовали сотни местных жителей. Взрослые изготавливали игрушки самостоятельно, детям же помогали на мастер-классах.
Главным преимуществом вязаной елки называют экологичность. Ее можно будет разобрать и установить повторно в следующем году. -0-