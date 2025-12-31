В Хургаде суд дал два года тюрьмы капитану затонувшего в марте батискафа

В Египте суд Хургады приговорил капитана туристического батискафа к двум годам тюрьмы за крушение, в котором погибли семеро россиян. Инцидент произошёл в конце марта этого года, когда судно затонуло у побережья курорта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на египетский судебный источник.