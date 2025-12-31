В Хургаде суд дал два года тюрьмы капитану затонувшего в марте батискафа

В Египте суд Хургады приговорил капитана туристического батискафа к двум годам тюрьмы за крушение, в котором погибли семеро россиян. Инцидент произошёл в конце марта этого года, когда судно затонуло у побережья курорта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на египетский судебный источник.
Источник агентства рассказал, что капитан может выйти на свободу до рассмотрения апелляции. Для этого ему достаточно внести залог в две тысячи египетских фунтов (около 3,3 тысячи рублей. — Прим.ред.).
Второму обвиняемому, который отвечал за техническое обслуживание батискафа, дали шесть месяцев заключения. Он также имеет право на освобождение под залог в одну тысячу фунтов.
Катастрофа случилась 27 марта недалеко от Хургады. На борту прогулочного батискафа находились 45 туристов из России. По данным российского генконсульства в Хургаде, судно начало тонуть во время посадки пассажиров у морской платформы. Вода быстро заполнила батискаф, и спасти удалось не всех.