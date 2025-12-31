Суд в Египте вынес приговор капитану батискафа, на котором погибли семь россиян

Суд в египетском городе Хургада вынес приговор капитану батискафа, крушение которого в конце марта унесло жизни семерых россиян. Об этом в среду, 31 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
— Суд Хургады приговорил к двум годам тюрьмы капитана затонувшего батискафа, — передал источник.
Второй обвиняемый, отвечавший за техническое обслуживание судна, получил срок шесть месяцев и может выйти под залог в размере тысячи фунтов. Сам капитан тоже сможет заплатить залог в размере двух тысяч египетских фунтов для временного освобождения, если будет подана апелляция, говорится в материале.
Днем 27 марта на расстоянии одного километра от берега батискаф «Синдбад» столкнулся с рифом. В день происшествия на морском судне проводили подводную экскурсию. Вместе с экипажем на борту находились 45 человек, в том числе дети. Позднее губернатор провинции Красное море Амр Ханафи сообщил, что в результате катастрофы погибли шестеро россиян. Газета Al Masry Al Youm позже писала, что батискаф перед крушением не сталкивался с какими-либо объектами.