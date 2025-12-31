«Одна из основных целей — экономика». Кедми объяснил, как Трамп ослабляет европейских конкурентов

«Одна из основных целей Трампа — это экономика. Он пришел из этого сектора. Трамп считает, что одна из проблем экономики заключается в нерациональном расходе денег. Деньги не тратят — их вкладывают. Чем вложение $100 млрд в Украину помогло Соединенным Штатам? Где прибыль от этого? И тогда Трамп сказал, что Украине больше не дадут ни доллара. США готовы продавать любой вид вооружений Европе, Украине, кому угодно. Но за деньги. И на все, что будет продано Европе для Украины, накладывается 10% сверху», — заключил Яков Кедми. -0-