«Одна из основных целей — экономика». Кедми объяснил, как Трамп ослабляет европейских конкурентов

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Текущая политика президента США Дональда Трампа направлена в том числе на ослабление европейской экономики, которая является главным конкурентном экономики Соединенных Штатов. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил политический аналитик, военный эксперт, бывший государственный деятель Израиля Яков Кедми.
«Европа превратилась в конкурента Соединенных Штатов. Американская экономика стала уступать в первую очередь европейской. И тогда Трамп, для которого Америка превыше всего, сказал, что его не интересует укрепление Европы. США дали Европе возможность построить промышленность, и она стала их обгонять. Поэтому Трамп начал свою экономическую политику, на которую почти никто не обращает внимания», — сказал Яков Кедми.
Эксперт обратил внимание, что политика президента Дональда Трампа в том числе направлена на ослабление европейской экономики. «Первый удар привел к тому, что цена на энергоносители, которые были основой европейской экономики, резко возросла. Тем самым Трамп сломал конкурентоспособность европейской экономики. А дальше он начал игру с пошлинами», — отметил он.
В результате, подчеркнул Яков Кедми, подобная политика американского лидера привела к экономическим проблемам даже в такой передовой стране Евросоюза, как Германия. Речь идет об обрушении немецкой автомобильной промышленности, которая была основой экономики Германии.
«Одна из основных целей Трампа — это экономика. Он пришел из этого сектора. Трамп считает, что одна из проблем экономики заключается в нерациональном расходе денег. Деньги не тратят — их вкладывают. Чем вложение $100 млрд в Украину помогло Соединенным Штатам? Где прибыль от этого? И тогда Трамп сказал, что Украине больше не дадут ни доллара. США готовы продавать любой вид вооружений Европе, Украине, кому угодно. Но за деньги. И на все, что будет продано Европе для Украины, накладывается 10% сверху», — заключил Яков Кедми. -0-