Гастроэнтеролог: Сколько «живут» новогодние салаты

«В первую очередь, конечно, нас интересуют салаты, которые сделаны с майонезом, яйцом, мясом или колбасой — традиционные оливье, мимоза, селедка под шубой. Это самые скоропортящиеся блюда новогоднего стола, потому что в них есть все условия для развития патогенной флоры. Такие салаты хранятся при температуре +2−4 градуса и не более 12, максимум 18 часов. Оптимально такие салаты съесть в течение суток. Если в салат входят яйцо и селедка, то срок хранения еще меньше — около 12. Дальше хранить небезопасно, потому что растет риск развития стафилококков, кишечной палочки и других патогенов, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем», — предупредила она.