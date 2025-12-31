Огромная утрата сразу для двух республик: в Башкирии умер публицист Каншаубий Мизиев

За многолетнюю плодотворную творческую и общественную работу он был удостоен многих наград, включая Орден Дружбы Народов Башкирии, медаль Александра Пушкина и почетные грамоты руководства Башкирии и Кабардино-Балкарии. С 1997 года Мизиев возглавлял представительство Башкирии в Стамбуле, был почетным академиком Международной тюркской академии и членом Союзов писателей и журналистов России и Башкирии.