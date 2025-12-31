Огромная утрата сразу для двух республик: в Башкирии умер публицист Каншаубий Мизиев

Скончался Каншаубий Мизиев — видный публицист, переводчик, общественный деятель и член Союза писателей России. О его смерти сообщило информационное агентство «Башинформ».
Коллеги Мизиева отмечают, что деятельность оставила глубокий след в литературной и общественной жизни. Его запомнили как человека редкой эрудиции, глубокого знатока истории и культуры своего народа, щедро делившегося знаниями с читателями и коллегами.
Каншаубий Мизиев внес огромный вклад в популяризацию культуры и литературы не только родной Кабардино-Балкарии, но и Башкирии. Его переводы произведений русских классиков и современных авторов открыли новые горизонты для национальных читателей.
За многолетнюю плодотворную творческую и общественную работу он был удостоен многих наград, включая Орден Дружбы Народов Башкирии, медаль Александра Пушкина и почетные грамоты руководства Башкирии и Кабардино-Балкарии. С 1997 года Мизиев возглавлял представительство Башкирии в Стамбуле, был почетным академиком Международной тюркской академии и членом Союзов писателей и журналистов России и Башкирии.
Похороны Каншаубия Адраевича Мизиева пройдут в Нальчике.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.