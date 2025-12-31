«Отображаются некорректные балансы по картам». Процессинговый центр сказал про крупный техсбой с банковскими картами в Беларуси

В Беларуси карты сразу шести крупных банков показывают некорректные балансы, случившегося 31 декабря. Об этом сообщает Банковский процессинговый центр.
В организации обратили внимание, что случился технический сбой в аппаратно-программном комплексе. В результате произошедшего могут наблюдаться некорректные балансы по карточкам шести крупных банков. Речь идет про «Банк “Решение”, “Нео Банк Азия”, “Цептер Банк”, “Белагропромбанк”, “Паритетбанк”, “БСБ Банк”.
«В настоящее время проводятся работы по устранению данной ситуации», — уточнили в процессинговом центре.
Ранее процессинговый центр отреагировал на сбой с картами «Беларусбанка».
