В Новочеркасске взамен уничтоженных здоровых деревьев начали высаживать сосны

В итоге на внебюджетные средства были приобретены 29 шестиметровых сосен. Двенадцать уже высадили в центре города — остальные появятся в сквере уже в наступающем году. Всего на проспекте Платовском планируется высадить свыше 630 деревьев, в том числе 447 хвойных и 190 лиственных пород.