В Новочеркасске взамен уничтоженных здоровых деревьев начали высаживать сосны

В Новочеркасске в сквере на проспекте Платовском высадили первые 12 сосен взамен срубленных. Об этом сообщает правительство региона.
Напомним, в октябре подрядчик спилил 30 здоровых деревьев во время работ по благоустройству. Объяснил это тем, что они «мешали проекту» реконструкции аллеи. Тогда же на место выехал донской губернатор. Он назвал происходящее варварством и пообещал высадить новые деревья.
В итоге на внебюджетные средства были приобретены 29 шестиметровых сосен. Двенадцать уже высадили в центре города — остальные появятся в сквере уже в наступающем году. Всего на проспекте Платовском планируется высадить свыше 630 деревьев, в том числе 447 хвойных и 190 лиственных пород.
