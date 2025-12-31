Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории ДНР сейчас проживает 2,9 миллиона человек, заявил Пушилин

Пушилин: на территории ДНР сейчас проживает 2,9 млн человек, эта цифра растет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Порядка 2,9 миллиона человек сейчас проживает на территории ДНР, эта цифра постоянно растет, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы сейчас расцениваем, что порядка 2 миллионов 900 тысяч человек сейчас проживает на территории республики, и эта цифра постоянно растет», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, тенденция говорит о том, что после полного освобождения ДНР и восстановления региона люди будут возвращаться.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше