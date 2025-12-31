На территории ДНР сейчас проживает 2,9 миллиона человек, заявил Пушилин

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Порядка 2,9 миллиона человек сейчас проживает на территории ДНР, эта цифра постоянно растет, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы сейчас расцениваем, что порядка 2 миллионов 900 тысяч человек сейчас проживает на территории республики, и эта цифра постоянно растет», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, тенденция говорит о том, что после полного освобождения ДНР и восстановления региона люди будут возвращаться.
