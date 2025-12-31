Ричмонд
Долину покажут на нескольких каналах в новогоднюю ночь

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что ее покажут в новогодних передачах на нескольких телеканалах.

Источник: © РИА Новости

Ранее на фоне судебного разбирательства между Ларисой Долиной и Полиной Лурье по поводу квартиры в Москве в соцсетях начался флешмоб против певицы, символом которого стала песня «Погода в доме». В сети также высказывали предположения, что выступления Долиной могут вырезать из телеэфиров.

«Новогодняя ночь на Первом, “Голубой огонек” на “России-1”, “Новогоднее новоселье” на НТВ», — говорится в программе, которую опубликовала певица в своем Telegram-канале.

Кроме того, Долина приняла участие в программе «Кстати» на платформе VK.

В первый день нового года артистку покажут на Первом канале в программе «Наш Новый год», на «России-1» — в «Песне года», на НТВ — на «Золотом граммофоне». На следующий день, 2 января, с Долиной покажут «Песню года» и «Главный новогодний концерт».

Седьмого января на Первом канале зрители могут увидеть Долину в рамках концерта «Рождество с Григорием Лепсом», а 9 января — в концерте к 100-летию Владимира Шаинского на Первом канале и в концерте «Юбилей Кима Брейтбурга» на НТВ.

Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, которая заявляла, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Всё время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.