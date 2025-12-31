Ричмонд
Пять лет за фейерверк в Новый год: Москвичей предупредили об уголовной ответственности

МВД: за запуск салютов в Новый год москвичи могут получить до пяти лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Москвы предупредили о возможной уголовной ответственности за запуск салютов и фейерверков в Новый год. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД России.

В ведомстве отметили, что использование пиротехники несет риски, связанные с провокациями и нарушениями пожарной безопасности. Особенно опасно запускать фейерверки с балконов, лоджий, рядом с жилыми домами и объектами транспортной инфраструктуры.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность — штраф от 5 до 50 тысяч рублей. В МВД подчеркнули, что в случае серьезных последствий виновных могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на пять лет.

Ранее KP.RU писал, что в 19 субъектах России на время новогодних праздников официально запретили запуск фейерверков. Гражданам разрешено использовать лишь безопасную праздничную атрибутику — хлопушки, бенгальские огни и «холодные фонтаны».