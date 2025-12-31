С 1 января в Беларуси подорожает более 110 марок сигарет

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января в Беларуси вырастут цены более 110 марок сигарет с фильтром. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по налогам и сборам.
Изменение цен коснутся продукции Гродненской табачной фабрики «Неман», ООО «Табак-инвест» и ввозимая «Беларусьторгом». Стоимость сигарет, производимых ООО «Интер Табакко», ООО «Сентони ПРО», ИОО «Алиди-Вест» и ввозимая ООО «Сентони ПРО», останется на прежнем уровне.
Сигареты фабрики «Неман» Credo подорожают на Br0,6, «ФЭСТ», «ФЭСТ 7» — на Br0,55. На Br0,5 больше нужно будет заплатить за марки «Минск», «Минск 7», Minsk City MS, Minsk Capital MS, «Премьер», «Премьер 7», NZ 8, NZ 10, NZ 8 TF, NZ 10 TF, NZ BLACK Power TF, NZ Safari, на Br0,45 — Minsk city, Minsk capital, Minsk city QS, Minsk capital QS, NZ Black Compact, NZ Gold Compact, NZ Black QS, NZ Gold QS, NZ Black Power, NZ Gold Compact TF, Queen Charm, Queen Elegance, Queen Menthol, Queen Superslims, portal ONE, portal Gold.
Credo QS будет стоить на Br0,4 больше. На Br0,35 подорожают «Минск QS», «Минск MS», «Фэст MS», «Фэст» QS, Credo MS, NZ Black, NZ Gold, NZ Gold QS TF, NZ Safari MS, NZ Safari MS TF, NZ Safari TF, NZ Safari 4 TF, Matrix Blue, Portal Silver, «Корона Элит», «Корона Super Slims», «Корона голубая Super Slims», «Корона стиль». Плюс Br0,3 к прежней стоимости — на марки «Maldiva Лит МС», «Maldiva Чил МС», «Maldiva Браун МС», «Maldiva Рэд МС», NZ Gold MS, «NZ Charm Рэд», «NZ Charm Рэд Компакт», «NZ Charm Браун», «NZ Charm Браун Компакт», «Корона», «Корона голубая», и на Br0,25 дороже станут NZ 6, NZ Safari 4. Подорожание на Br0,15 будет на «Премьер QS», Portal Gold Power, Portal Silver Power и всего на Br0,1 — «Премьер MS».
Сигареты Kalipso Special Gold Slim, Kalipso Special Gold Super Slim, Kalipso Slim, Kalipso Slim 100, Kalipso Super Slim, Kalipso Special Gold ООО «Табак-инвест» станут дороже на Br1,3, марки того же производителя Mac Night Blue, Mac Red, Mac Silver, Mac Gold, Mac Black Comfort, Mac Blue Comfort, Mac Red Comfort, Mac Gold Compact, Mac Silver Compact, Mac Gold Super Slims, Mac Black Super Slims, Mac Menthol Super Slims — на Br1. «Корона слим», «Корона стиль», «Корона элит», «Корона Super Slims», «Корона голубая Super Slims» поднимутся в цене на Br0,35, «Корона», «Корона голубая» — на Br0,3.
Ввозимые госпредприятием «Беларусьторг» марки «Chapman Компакт Браун», «Chapman Компакт Рэд», «Chapman Компакт Классик», «Chapman Компакт Голд», «Chapman Компакт Вайт», «Chapman Компакт Блю», «Chapman Компакт Виолет», «Chapman Пэпл», «Chapman Классик», «Chapman Грин» подорожают на Br0,4. Цена «Chapman Компакт Фьюжн Спаркл», «Chapman Компакт Фьюжн Флэр», Esse Exchange M, Esse Sense Himalaya compact, Esse Super Slim Blue, Esse Exchange compact, Esse Exchange W compact, Esse Exchange, Esse Silver Nano («Esse Сильвер Нано»), Esse Black Nano («Esse Блэк Нано»), Esse Exchange S, Esse Exchange Brown, Esse Exchange Summer Red станет выше на Br0,3.-0-