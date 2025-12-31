The Guardian включила «Иронию судьбы» в подборку лучших новогодних фильмов

Британская газета The Guardian опубликовала подборку фильмов, рекомендованных к просмотру в канун Нового года. В список вошла советская картина «Ирония судьбы, или С легким паром!», выпущенная в 1975 году.
Кинокритик Фил Хоуд назвал фильм новогодней классикой, хорошо известной каждому русскому, отметив сюжет, «славянскую меланхолию» и музыку композитора Микаэла Таривердиева.
В перечень The Guardian также включены фильмы «Квартира» и «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера, «Приключение “Посейдона”» Рональда Нима, «Сияние» Стэнли Кубрика, «Когда Гарри встретил Салли…» Роба Райнера, «Странные дни» Кэтрин Бигелоу, трилогия «Властелин колец» Питера Джексона, «Дни радио» Вуди Аллена и «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона.
