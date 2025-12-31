Ричмонд
Правительство России планирует проведение микропереписи населения в 2028 году

Микроперепись 2028 года охватит не менее 5% населения России.

Источник: Комсомольская правда

В 2028 году в России планируется проведение микропереписи населения. Это предусмотрено планом мероприятий, утвержденным правительством. Документ размещен на сайте кабмина.

«Подготовка, проведение и подведение итогов выборочного федерального статистического наблюдения в отношении части лиц, подлежащих Всероссийской переписи населения, на основе выборки не менее 5% населения Российской Федерации — микропереписи населения 2028 года», — говорится в документе.

Ответственными за реализацию назначены Росстат, Минэкономразвития, Минтруд, Минцифры и Социальный фонд России. По итогам микропереписи ожидается получение и публикация актуальных данных о социальных и демографических характеристиках населения страны.

Ранее KP.RU сообщал, что всероссийская перепись населения в России стартовала 15 октября 2021 года. Впервые граждане получили возможность принять участие в переписи самостоятельно — через портал «Госуслуги», не дожидаясь визита переписчика.