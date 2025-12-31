Ограничения отменили на дорогах в Курганской области

Большегрузам открыли дороги для движения.
В Курганской области отменили ограничения на дорогах, которые были введены из-за мощного снегопада. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
«Движение по автодорогам федерального и регионального значения Курганской области осуществляется в штатном режиме. Водители грузового и пассажирского транспорта вновь могут беспрепятственно осуществлять движение», — сообщается в паблике ГАИ в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в регионе Госавтоинспекция неоднократно предупреждала о сложных погодных условиях на трассах из ‑за снега, метели и бокового ветра. Водителям рекомендовали снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и по возможности отказываться от дальних поездок, а пешеходам — использовать световозвращающие элементы и строго соблюдать ПДД.