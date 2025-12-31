Юлия Меньшова подвела итоги года после смерти своей матери Веры Алентовой

Она отметила, что итоги года подвела сама жизнь, но выразила огромную благодарность подписчикам за их потрясающую поддержку во всех социальных сетях.
«За эту волну вашей немыслимой любви и уважения к моим родителям, которая захлёстывала меня все эти печальные дни. Это и есть потрясающий итог их жизни, к которому быть причастной для меня — огромная честь», — отметила она.
Дочь Веры Алентовой пожелала всем крепкого здоровья и исполнения заветных желаний, подчеркнув, что в глубине души люди до последних дней остаются детьми. Юлия Меньшова призвала радоваться мелочам, беречь близких, чаще обниматься и вслух говорить слова любви.
Напомним, народная артистка России Вера Алентова скоропостижно скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Она пришла проститься с актёром Анатолием Лобоцким в Московском театре имени Маяковского, ей стало плохо после того, как она увидела гроб с телом друга.
Ранее стало известно, что певец Олег Газманов в своём новогоднем обращении выразил искреннюю благодарность военнослужащим. Артист подчеркнул, что его главные поздравления в наступающем году Красного Коня адресованы защитникам страны. Он также отметил, что чувствует ответственность и гордость от того, что его песни поддерживают бойцов. В завершение Газманов пожелал военным победы и безопасного возвращения к родным.
