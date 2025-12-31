Юлия Меньшова подвела итоги года после смерти своей матери Веры Алентовой

Ранее стало известно, что певец Олег Газманов в своём новогоднем обращении выразил искреннюю благодарность военнослужащим. Артист подчеркнул, что его главные поздравления в наступающем году Красного Коня адресованы защитникам страны. Он также отметил, что чувствует ответственность и гордость от того, что его песни поддерживают бойцов. В завершение Газманов пожелал военным победы и безопасного возвращения к родным.