В аэропорту Саратова задерживают 11 рейсов

В аэропорту задерживаются рейсы самолетов.
В аэропорту города Саратова задерживают 11 рейсов самолетов из-за введенных ограничений. Об этом рассказали представители воздушной гавани.
«В аэропорту “Гагарин” задерживается на прилет и вылет несколько рейсов авиакомпаний Победа и Аэрофлот из Сочи, Санкт-Петербурга и Москвы. Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ», — сообщается в telegram-канале аэропорта.
Ранее в аэропорту «Гагарин» были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. В Росавиации поясняли, что меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности полетов.