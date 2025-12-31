В аэропорту Саратова задерживают 11 рейсов

«В аэропорту “Гагарин” задерживается на прилет и вылет несколько рейсов авиакомпаний Победа и Аэрофлот из Сочи, Санкт-Петербурга и Москвы. Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ», — сообщается в telegram-канале аэропорта.