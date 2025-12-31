Бойцы ВС РФ украсили блиндажную елку игрушками и письмами от детей

Военнослужащие отдельного инженерного саперного батальона 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» подготовили свои позиции к празднованию Нового года. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что бойцы установили и украсили новогодние елки в спальных помещениях, столовых и местах несения боевого дежурства.
Сами военнослужащие отметили, что особую ценность для них представляют елочные игрушки, изготовленные детьми, а также поздравительные письма.
«Мы очень благодарны ребятишкам, которые пишут нам на каждые праздники. Ребятам очень приятно читать письма», — отметил заместитель командира роты по военно-политической работе, боец с позывным «Боксер».
В Минобороны также подчеркнули, что проведение праздничных мероприятий в зоне специальной военной операции в дни государственных праздников способствует поддержанию боевого духа личного состава в сложных условиях.
Командование батальона добавило, что новогодняя атмосфера помогает переносить постоянное напряжение боевой службы и скрашивает повседневную рутину.
«Любой праздник на передовой, в т.ч. Новый год, всегда связан с особым риском. Но большинство военных инженеров будут встречать Новый год на боевом посту», — отметили в ведомстве.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к гражданам страны с новогодним поздравлением, отметив особое значение уходящего 2025 года.