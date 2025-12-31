Участники СВО из Тюмени поздравили земляков с Новым годом

Бойца отдельно поблагодарили тюменцев за помощь.
Участники СВО из Тюмени записали новогоднее поздравление жителям региона. Видео опубликовал мэр города Максим Афанасьев. Военнослужащие поздравили земляков с наступающим 2026 годом и поблагодарили их за поддержку.
«С Новым годом! С передовой бойцы СВО шлют вам свои самые искренние пожелания», — написал мэр в своем telegram-канале.
Ранее Афанасьев поздравил жителей и гостей города с наступающим Новым годом, разместив видеообращение в своих соцсетях. Он отметил, что Новый год — это особенный праздник, наполняющий сердца теплом и радостью, время семейных встреч и незабываемых моментов.