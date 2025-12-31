Легендарный бразильский футболист Роберто Карлос перенёс операцию на сердце

Поводом для госпитализации стало обнаружение небольшого тромба во время обследования ноги, после чего дополнительная диагностика выявила нарушения в работе сердца. Медики приняли решение о немедленной катетеризации.
Ход операции оказался сложнее прогнозируемого: вместо запланированных 40 минут она длилась порядка трёх часов. Сейчас здоровью чемпиона мира 2002 года уже ничто не угрожает, но он продолжит находиться под медицинским контролем в течение ближайших двух суток.
Ранее стало известно, что защитник московского ЦСКА Данил Круговой перенёс плановое хирургическое вмешательство. Врачи исправляли ему небольшую проблему с опорно-двигательным аппаратом. Футболист отметил, что все прошло без осложнений.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.