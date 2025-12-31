Ричмонд
Легендарный бразильский футболист Роберто Карлос перенёс операцию на сердце

Экстренное хирургическое вмешательство на сердце перенёс легендарный бразильский футболист Роберто Карлос. Об этом факте сообщило испанское спортивное издание AS.

Источник: Life.ru

Поводом для госпитализации стало обнаружение небольшого тромба во время обследования ноги, после чего дополнительная диагностика выявила нарушения в работе сердца. Медики приняли решение о немедленной катетеризации.

Ход операции оказался сложнее прогнозируемого: вместо запланированных 40 минут она длилась порядка трёх часов. Сейчас здоровью чемпиона мира 2002 года уже ничто не угрожает, но он продолжит находиться под медицинским контролем в течение ближайших двух суток.

Ранее стало известно, что защитник московского ЦСКА Данил Круговой перенёс плановое хирургическое вмешательство. Врачи исправляли ему небольшую проблему с опорно-двигательным аппаратом. Футболист отметил, что все прошло без осложнений.

