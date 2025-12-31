Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти решили выборочно пересчитать россиян в 2028 году

Российские власти решили обновить демографический портрет страны, не дожидаясь следующей всеобщей кампании.

Российские власти решили обновить демографический портрет страны, не дожидаясь следующей всеобщей кампании. Правительство утвердило план проведения микропереписи населения, которая должна состояться в 2028 году. Согласно документам, речь идет не о полном опросе, а о социологическом срезе, призванном выявить скрытые тенденции в обществе.

В кабинете министров поставили задачу охватить значительную часть граждан, чтобы полученные цифры объективно отражали реальность, передает ТАСС.

«Планируется подготовка, проведение и подведение итогов выборочного федерального статистического наблюдения в отношении части лиц, подлежащих Всероссийской переписи населения, на основе выборки не менее 5%», — говорится в сообщении.

Ответственность за эту операцию возложена на широкий круг ведомств: от Росстата и Минцифры до Социального фонда и Минтруда.

Для микропереписи отбираются конкретные полигоны — участки территории, где опрашивают всех жителей без исключения. Это позволяет получить детальную картину состава населения и глубоко проанализировать социально-демографические процессы, которые могут ускользать от обычной статистики. Подобная практика применялась в России всего трижды: в 1985, 1994 и 2015 годах.