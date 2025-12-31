Власти решили выборочно пересчитать россиян в 2028 году

Для микропереписи отбираются конкретные полигоны — участки территории, где опрашивают всех жителей без исключения. Это позволяет получить детальную картину состава населения и глубоко проанализировать социально-демографические процессы, которые могут ускользать от обычной статистики. Подобная практика применялась в России всего трижды: в 1985, 1994 и 2015 годах.