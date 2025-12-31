Власти решили выборочно пересчитать россиян в 2028 году

Российские власти решили обновить демографический портрет страны, не дожидаясь следующей всеобщей кампании. Правительство утвердило план проведения микропереписи населения, которая должна состояться в 2028 году. Согласно документам, речь идет не о полном опросе, а о социологическом срезе, призванном выявить скрытые тенденции в обществе.
В кабинете министров поставили задачу охватить значительную часть граждан, чтобы полученные цифры объективно отражали реальность, передает ТАСС.
«Планируется подготовка, проведение и подведение итогов выборочного федерального статистического наблюдения в отношении части лиц, подлежащих Всероссийской переписи населения, на основе выборки не менее 5%», — говорится в сообщении.
Для микропереписи отбираются конкретные полигоны — участки территории, где опрашивают всех жителей без исключения. Это позволяет получить детальную картину состава населения и глубоко проанализировать социально-демографические процессы, которые могут ускользать от обычной статистики. Подобная практика применялась в России всего трижды: в 1985, 1994 и 2015 годах.