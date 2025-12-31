Жительница Турции через суд хочет доказать, что Трамп её отец

Неджла утверждает, что её «ненастоящая» мать родила мёртвого ребёнка, и рожавшая «от Трампа» в той же больнице София отдала семье Озмен своего ребёнка. По словам женщины, приёмная мама сама призналась в этом, смотря телевизор в 2017 году.
«Вот твой отец!» — крикнула женщина, увидев Трампа по телевизору.
Озмен признаётся, что не знает, насколько это правда. Она предлагает провести ДНК-тест, чтобы доказать родственную связь. Впрочем, суд в Анкаре отклонил иск из-за отсутствия доказательств.
Кстати, про настоящих детей американского лидера. Ранее Эрик Трамп — сын Дональда Трампа — объявил о старте продаж «Водки Трампа». Бутылка объёмом 0,7 литра обойдётся в 3600 рублей.
