Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Турции через суд хочет доказать, что Трамп её отец

Жительница Турции пытается через суды доказать, что президент США Дональд Трамп является её отцом, пишет DHA. По словам 55-летней Неджлы Озмен, в реестре её родителями значатся почившие Сата и Дурсун Озмен, однако на деле, утверждает она, её биологической матерью является американка по имени София.

Неджла утверждает, что её «ненастоящая» мать родила мёртвого ребёнка, и рожавшая «от Трампа» в той же больнице София отдала семье Озмен своего ребёнка. По словам женщины, приёмная мама сама призналась в этом, смотря телевизор в 2017 году.

«Вот твой отец!» — крикнула женщина, увидев Трампа по телевизору.

Озмен признаётся, что не знает, насколько это правда. Она предлагает провести ДНК-тест, чтобы доказать родственную связь. Впрочем, суд в Анкаре отклонил иск из-за отсутствия доказательств.

Кстати, про настоящих детей американского лидера. Ранее Эрик Трамп — сын Дональда Трампа — объявил о старте продаж «Водки Трампа». Бутылка объёмом 0,7 литра обойдётся в 3600 рублей.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше