Суд в Египте вынес приговор капитану, в чьем батискафе погибли семь россиян

Суд в египетской Хургаде приговорил капитана батискафа, затонувшего в марте 2025 года с российскими туристами, к двум годам тюрьмы. Об этом сообщает информационный портал Al-Youm as-Sabia.
Второго фигуранта дела, отвечавшего за техническое обслуживание судна, приговорили к шести месяцам заключения. Оба могут подать на апелляцию и выйти под залог в 2000 и 1000 египетских фунтов соответственно (3,3 и 1,6 тысячи рублей).
Капитану были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и нанесении телесных повреждений после заключения экспертного комитета. В своих показаниях он заявил, что сумел эвакуировать многих пассажиров и покинул тонущий батискаф последним.
Трагедия произошла 27 марта у берегов Хургады, прогулочный батискаф быстро затонул во время посадки. Погибли семь (некоторые источники пишут, что шесть) россиян, в том числе двое детей. Причиной трагедии назвали ошибку одного из членов экипажа и столкновение с рифом.