Суд в Египте вынес приговор капитану, в чьем батискафе погибли семь россиян

Трагедия произошла 27 марта у берегов Хургады, прогулочный батискаф быстро затонул во время посадки. Погибли семь (некоторые источники пишут, что шесть) россиян, в том числе двое детей. Причиной трагедии назвали ошибку одного из членов экипажа и столкновение с рифом.